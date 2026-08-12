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Ra quyết định khởi tố hình sự nhân viên công ty tài chính Nguyễn Ngọc Đức SN 1993

| | Xã hội

Nguyễn Ngọc Đức SN 1993 bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự, liên quan đến số tiền gần 40 triệu đồng được xác định là đã chiếm giữ trái quy định trong quá trình thu hồi nợ cho một công ty tài chính.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, sinh năm 1968, là người được công ty tài chính ủy quyền, tố giác Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1993, trú tại khu 14, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả xác minh, ngày 3/8/2021, Công ty ký hợp đồng lao động với Nguyễn Ngọc Đức, giao nhiệm vụ nhân viên thu hồi nợ, trực tiếp thu tiền của khách hàng theo phân công.

Ra quyết định khởi tố hình sự nhân viên công ty tài chính Nguyễn Ngọc Đức SN 1993 - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Đức nghe đọc quyết định khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 17/6/2022, Công ty cho anh Nguyễn Xuân Đàm, sinh năm 1990, trú tại khu 15, xã Sơn Vi, tỉnh Phú Thọ, vay số tiền 50 triệu đồng. Do anh Đàm không thực hiện việc trả nợ đúng thời hạn, từ tháng 11/2022, Nguyễn Ngọc Đức được Công ty giao nhiệm vụ thu hồi khoản nợ trên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/3/2023, Nguyễn Ngọc Đức đã 3 lần trực tiếp thu tiền gốc và lãi từ anh Nguyễn Xuân Đàm, với tổng số tiền 58.430.000 đồng. Tuy nhiên, Đức chỉ nộp về Công ty số tiền 18.708.000 đồng; số tiền 39.722.000 đồng còn lại được xác định đã bị Đức giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi tiến hành xác minh, thu thập và củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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