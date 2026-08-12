Khám xét, khởi tố ông chủ thời trang Luxury Huỳnh Thanh Hiển SN 2002

ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury, về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh, mua bán quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong đó, cửa hàng Thanh Hiển Luxury, địa chỉ số 50 đường Nguyễn Bình, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do ông Huỳnh Thanh Hiển, sinh năm 2002, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long làm chủ, được xác định có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Tiến hành khám xét cửa hàng thời trang Thanh Hiển Luxury, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 2.949 đơn vị sản phẩm gồm quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes. Tổng trị giá số hàng hóa được xác định trên 1,9 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 thành phố Cần Thơ phê chuẩn, ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ thể quyền và người tiêu dùng; đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn thành phố.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.