Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất

Trước đó, khoảng 17h34 ngày 11/8, tổ lái chuyến bay từ Cam Ranh về TP.HCM trong quá trình chuẩn bị hạ cánh thông báo đã phát hiện một drone ở độ cao khoảng 3.000 feet, tương đương 900m.

Đến khoảng 18h14, tổ lái trên một máy bay Boeing 777 vừa cất cánh từ đường cất, hạ cánh 25L tiếp tục thông báo phát hiện một thiết bị được cho là drone ở phía bên phải tàu bay. Thời điểm này, máy bay đang ở độ cao khoảng 1.800 feet (khoảng 550m).

Trước tình huống có nguy cơ uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không, các đơn vị tại sân bay đã triển khai phương án xử lý khẩn cấp. Hoạt động cất, hạ cánh được tạm thời hạn chế để các lực lượng kiểm tra, đánh giá tình hình và xác minh thông tin.

Các hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Nguồn: Minh Tuệ

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong khoảng thời gian từ 18h14 đến 19h14, các chuyến bay đi tạm dừng cất cánh, trong khi những chuyến bay đến Tân Sơn Nhất được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường, khoảng 19h40, tín hiệu về drone tiếp tục được phát hiện tại khu vực hướng Tây - Tây Nam sân bay. Các đơn vị liên quan một lần nữa triển khai biện pháp ứng phó, tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh tại đây để bảo đảm an toàn. Việc hai lần phải hạn chế khai thác đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin cập nhật của VATM, sơ bộ có hàng chục chuyến bay bị tác động trong thời gian sân bay tạm thời hạn chế cất, hạ cánh.

Cùng với việc xử lý tình huống tại sân bay, các đơn vị liên quan đã kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay dự kiến khai thác tại Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế ảnh hưởng dây chuyền tới mạng đường bay. Đến 20h34 cùng ngày, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được khôi phục bình thường.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó cũng khẳng định, lúc 18h16 ngày 11/8, Trực Ban trưởng nhận thông tin từ Đài chỉ huy về sự việc tàu bay B777-DAALQ đang thực hiện chuyến bay 3S621 từ TP.HCM đi Hà Nội cất cánh trên đường băng 25L lúc 18h14 thông báo ở độ cao 1800ft bên phải tàu bay cách 500m có drone.

Đài chỉ huy cũng báo cáo lại, lúc 17h34, chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh về TP.HCM hạ cánh trên đường băng 25L lúc 17h38 cũng đã phát hiện drone cách 10 dặm, ở độ cao 3000ft. Do đó lúc 18h28, Đài chỉ huy đã thông báo dừng tạm thời các chuyến bay đi, đến theo phương án ứng phó khi có tình huống vi phạm tĩnh không.

Tại thời điểm trên có 7 chuyến bay đi đang chờ cất cánh, đơn vị quản lý sân bay đã triển khai kích hoạt phương án ứng phó drone. Đến 19h16, Đài chỉ huy và Cảng vụ Hàng không miền Nam đã đưa vào khai thác đường cất hạ cánh bình thường. Tuy nhiên, đến 19h34, Đài chỉ huy tiếp tục thông báo nhận thông tin có drone xuất hiện ở hướng Tây - Tây Nam nên tiếp tục đình chỉ việc cất, hạ cánh và triển khai kích hoạt lại phương án ứng phó với drone. Đến 20h34, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo sân bay đã khôi phục hoạt động cất hạ cánh.