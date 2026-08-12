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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

| | Xã hội

Theo quyết định vừa ban hành, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm Phó Trưởng ban.

Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phó Trưởng ban là bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ủy viên thường trực); Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

Danh sách Ủy viên còn có: Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế…

Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 170 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/8 và thay thế Quyết định số 1532 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển du lịch.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia, trọng điểm về phát triển du lịch theo đúng các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

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