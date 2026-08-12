Sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận sự việc trên và cho biết sân bay đã kích hoạt phương án ứng phó drone (thiết bị không người lái) nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Theo báo cáo sơ bộ, lúc 18h16 ngày 11/8, trực ban trưởng nhận được thông tin từ Đài chỉ huy sân bay về việc tổ lái chuyến bay 3S621, hành trình TP.HCM - Hà Nội, phát hiện một drone.

Cụ thể, máy bay B777 mang số đăng ký DAALQ cất cánh từ đường băng 25L lúc 18h14. Khi máy bay ở độ cao khoảng 1.800 feet, tổ lái phát hiện drone (phương tiện không người lái) ở phía bên phải, cách máy bay khoảng 500m.

Một số chuyến bay phải tạm dừng cất, hạ cánh. (Ảnh minh họa)

Trước đó, tổ lái chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh đến TP.HCM cũng báo phát hiện drone ở độ cao 3.000 feet. Chuyến bay này hạ cánh xuống đường băng 25L lúc 17h38.

Đến 18h28, Đài chỉ huy thông báo tạm dừng các chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất theo phương án ứng phó tình huống vi phạm tĩnh không.

Thời điểm này, bảy chuyến bay đang chờ cất cánh gồm VJ805, VJ262, VN1186, VN609, VN218 và VN1374. Danh sách do sân bay cung cấp hiện ghi nhận sáu số hiệu chuyến bay.

Các chuyến bay đến bị ảnh hưởng gồm SQ186, VJ853, VN1423, VN525, VJ489, VN7393, MH766 và BL6441.

Ngay sau đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai phương án ứng phó UAV.

Đến 19h16, Đài chỉ huy và Cảng vụ hàng không miền Nam cho phép các đường cất, hạ cánh hoạt động trở lại bình thường.

Tuy nhiên, lúc 19h40, Đài chỉ huy tiếp tục nhận được thông tin từ Trung tâm 3 về một UAV xuất hiện ở hướng Tây - Tây nam sân bay. Hoạt động cất, hạ cánh vì vậy một lần nữa bị đình chỉ và phương án ứng phó UAV được kích hoạt trở lại.

Ngay trong tối 11/8, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sân bay đã khôi phục hoạt động cất, hạ cánh từ 20h34 sau thời gian tạm gián đoạn vì phát hiện drone.