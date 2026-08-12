Đại án khủng tại Việt Nam: "Lật tẩy" kịch bản lừa đảo 2.400 tỷ đồng cùng hơn 9.000 người được triệu tập, phiên tòa kỷ lục sẽ trưng dụng cả Cung thể thao làm điểm xét xử

Ma trận lãi suất và kịch bản phía sau màn huy động hàng nghìn tỷ đồng

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng thông báo đưa vụ án Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI ra xét xử. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại.

Nguyễn Quang Hoàng nghe đọc lệnh khám xét nơi ở, ngày 8/11 (Ảnh:CAND)

Năm bị cáo gồm: Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi), Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), Tô Hồng Trà (35 tuổi) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi). Trong đó, Hoàng là Tổng Giám đốc GFDI; Đạt giữ chức Giám đốc Tài chính; Hạnh là Trưởng phòng Ngân quỹ; Trà là Giám đốc Sở giao dịch Hội sở và Trang là Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở, theo VnExpress.

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Nguyễn Quang Hoàng thành lập năm 2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp mở rộng hoạt động với 12 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành,Theo VTV8.

Để thu hút khách hàng, GFDI đã xây dựng hình ảnh về một hệ sinh thái kinh doanh, đầu tư đa ngành. Công ty giới thiệu nhiều hoạt động, dự án trong các lĩnh vực như nhà hàng, thực phẩm, hàng tiêu dùng, sản xuất phim và thể thao, trong đó có chuỗi nhà hàng Làng Nghệ, Seneco, Enzy Food, K-Products và đội bóng Futsal GFDI Sông Hàn,...

Cơ quan điều tra xác định, những thông tin về hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời được sử dụng để tạo niềm tin, qua đó huy động tiền từ khách hàng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra được VTV8 thông tin, nhiều hoạt động kinh doanh thực tế không đạt hiệu quả như quảng bá, thậm chí thua lỗ và không đủ bù đắp chi phí vận hành.

GFDI liên tục xây dựng hình ảnh, "vẽ ra" nhiều hoạt động, dự án kinh doanh để tạo niềm tin, sau đó huy động tiền thông qua các hợp đồng vay tài sản, với cam kết trả cả gốc và lãi khi đến hạn. Theo Báo Tiền Phong, mức lãi suất được đưa ra dao động từ 1,5-3,5%/tháng, tùy thời hạn khoản vay.

Để thu hút khách hàng, GFDI đưa ra các gói vay với mức lãi suất hấp dẫn tùy theo kỳ hạn (Ảnh: VTV8)

Trong đó, mức 3,5%/tháng tương đương khoảng 42%/năm nếu tính theo lãi suất đơn. Mức lãi cao cùng thông tin về hệ thống kinh doanh đa ngành được cho là đã góp phần thu hút lượng lớn tiền từ khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, khi hoạt động kinh doanh bắt đầu gặp khó khăn về tài chính, Nguyễn Quang Hoàng vẫn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tiếp tục ký các hợp đồng vay mới. Thay vì được sử dụng chủ yếu cho các dự án như giới thiệu với khách hàng, một phần nguồn tiền huy động được Hoàng mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB và Tickmill, sau đó thua lỗ.

Khi dòng tiền gặp khó khăn, tiền huy động từ khách hàng mới được sử dụng để chi trả gốc và lãi cho những khách hàng trước đó. Cơ quan điều tra xác định, đây là phương thức lấy tiền của người sau để thanh toán cho người trước trong quá trình hoạt động của GFDI.

Đáng chú ý, từ tháng 8/2023, trong bối cảnh tình hình tài chính của công ty ngày càng khó khăn, với chi phí vận hành được xác định lên tới 30-40 tỷ đồng mỗi tháng, hoạt động huy động vốn vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, Hoàng còn chỉ đạo mở thêm chi nhánh tại Nghệ An và có các chính sách khen thưởng nhân viên đạt doanh số cao, qua đó tiếp tục thúc đẩy việc huy động tiền từ khách hàng.

Phiên tòa với 3 điểm cầu, gần 8.700 người được triệu tập

Theo thông báo của Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/8/2026 và kéo dài 3 ngày. Phiên tòa được tổ chức công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, nơi xét xử 5 bị cáo. Tại đây có 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Hai điểm cầu thành phần được đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

Cụ thể, Cung thể thao Tiên Sơn là nơi tập trung 7.108 bị hại, trong khi Nhà hát Trưng Vương là nơi có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Tính riêng hai điểm cầu thành phần, có 8.679 người thuộc nhóm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng. Con số này chưa bao gồm 5 bị cáo và những người tham gia tố tụng tại điểm cầu trung tâm.

Việc phải bố trí các điểm cầu quy mô lớn tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương cho thấy quy mô đặc biệt của vụ án. Phiên tòa dự kiến sẽ tập trung làm rõ cách thức GFDI huy động tiền, quá trình sử dụng dòng tiền, trách nhiệm của từng bị cáo và quyền lợi của hàng nghìn bị hại.

Tổng hợp (VTV8; Báo Nhân Dân; Báo Tiền Phong; vnexpress)