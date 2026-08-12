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Ai biết Trần Thị Hồng Tú SN 1984 ở đâu, khẩn trương trình báo ngay theo SĐT 0971.649.888

| | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội truy tìm Trần Thị Hồng Tú - người liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Hà Nội năm 2022.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Hà Nội năm 2022.

Trần Thị Hồng Tú (SN 1984; thường trú tại: phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Quá trình điều tra làm rõ vụ án liên quan trực tiếp đến Trần Thị Hồng Tú (SN 1984; thường trú tại: phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình). Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được Trần Thị Hồng Tú đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trần Thị Hồng Tú ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; liên hệ Điều tra viên: Vũ Văn Bính, SĐT: 0971649888) để giải quyết vụ việc theo quy định.


Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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