Khẩn trương hoàn thành 17 dự án luật, nghị quyết về y tế, thuế, đầu tư, bảo hiểm xã hội, phòng cháy, chữa cháy...

Khẩn trương hoàn thành 17 dự án luật, nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ trước 20/8/2026

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu của 17 dự án luật, nghị quyết trước 20/8

Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu của 17 dự án luật, nghị quyết đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ trước 20/8/2026 để gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Danh sách 17 dự án luật, nghị quyết phải hoàn thành trước 20/8/2026 gồm:

1- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (Bộ Công Thương chuẩn bị);

2- Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh (Bộ Công Thương chuẩn bị);

3- Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) (Bộ Y tế chuẩn bị);

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ (Bộ Nội vụ chuẩn bị).

5. Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) (Bộ Nội vụ chuẩn bị).

6. Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (Bộ Công an chuẩn bị).

7. Luật An ninh dữ liệu (Bộ Công an chuẩn bị).

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an chuẩn bị).

9. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Bộ Công an chuẩn bị).

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế (Bộ Y tế chuẩn bị).

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Bộ Tài chính chuẩn bị).

12. Luật Trưng mua, trưng dụng (sửa đổi) (Bộ Tài chính chuẩn bị).

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Bộ Tài chính chuẩn bị).

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập (Bộ Tài chính chuẩn bị).

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên (Bộ Tài chính chuẩn bị).

16. Luật Đầu tư và các luật có liên quan (Bộ Tài chính chuẩn bị).

17. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ chuẩn bị).

Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, tờ trình của Chính phủ

Các dự án luật, nghị quyết trên sẽ được Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (Phiên thứ nhất) vào ngày 18/8/2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, tờ trình của Chính phủ đối với 17 dự án luật, nghị quyết trên, đảm bảo chất lượng, gửi đúng thời hạn./.