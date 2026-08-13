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Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan

| | Xã hội

Sau buổi liên hoan tại trường, nữ nhân viên thư viện của một trường tiểu học ở Đắk Lắk mất liên lạc. Lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm.

Chiều 12/8, ông Hà Hoàng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ea Wy (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đã tiếp nhận trình báo về trường hợp chị L.T.M.D. (SN 1987), nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Chinh, mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường.

Chị L.T.M.D. mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường tiểu học Lê Đình Chinh.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/8, trường tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau khi buổi liên hoan, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng nghỉ.

Đến hơn 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng động bất thường phát ra từ phòng chị D. Người này gọi và nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi.

Đến sáng 11/8, mọi người phát hiện phòng nghỉ của chị D. có khói nên mở cửa kiểm tra. Bên trong, nệm giường và một góc treo đồ bị cháy một phần. Chị D. không có mặt tại phòng và mất liên lạc từ đó.

Sau khi nắm thông tin, gia đình chị D. đã báo Công an xã Ea Wy và tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh trường nhưng không thấy.

Công an xã Ea Wy cũng cử lực lượng hỗ trợ gia đình tìm kiếm chị D.

Theo lãnh UBND xã Ea Wy, vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền Phong

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