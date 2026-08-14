Công an tìm bà Lê Thị Bích Ngọc SN 1983
Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được bà Lê Thị Bích Ngọc đang ở đâu.
- 14-08-2026Công an phường đồng loạt ra quân, kiểm tra 25 quán Internet
- 14-08-2026Vụ 147 điểm 10 ở trường chuyên Tuyên Quang: Khởi tố thêm 4 bị can, tiếp tục điều tra giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm
- 14-08-2026Công an kiểm tra một mỏ than: Bắt khẩn cấp 2 công nhân
- 13-08-2026Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ 2 đến 20 triệu đồng của 5 người trong một căn nhà
Công an TP Hà Nội tối 13/8/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang giải quyết đơn tố giác Lê Thị Bích Ngọc (SN 1983; thường trú tại: số 50 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đặt cọc tiền mua nhà.
Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được bà Lê Thị Bích Ngọc đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).
Ai biết hoặc nhìn thấy người tên Lê Thị Bích Ngọc ở đâu thì báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Vũ Đình Hưng, SĐT: 0906050266) để giải quyết vụ việc theo quy định.
Đời sống và pháp luật