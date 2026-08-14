Công an phường đồng loạt ra quân, kiểm tra 25 quán Internet

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, từ ngày 5/8 đến nay, Công an phường Thanh Khê đã đồng loạt ra quân triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động kiểm tra và rà soát sát sao các địa bàn, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Trong đợt ra quân này, Tổ An ninh Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với Tổ Cảnh sát khu vực và Tổ Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra thực tế trong các lĩnh vực như:

Quản lý cư trú người nước ngoài: Kiểm tra việc chấp hành quy định lưu trú đối với người nước ngoài tại hai khu căn hộ lớn là Hoàng Anh Gia Lai và Vĩnh Trung Plaza.

Cơ sở kinh doanh: Tiến hành kiểm tra hành chính tổng cộng 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên toàn địa bàn phường. Qua công tác rà soát và kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã tiến hành thử test nhanh chất ma túy đối với 72 trường hợp. Kết quả phát hiện 04 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Thanh Khê đã củng cố hồ sơ, tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an phường sẽ tiếp tục duy trì tần suất kiểm tra, bám sát địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân.