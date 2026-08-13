Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ 2 đến 20 triệu đồng của 5 người trong một căn nhà

Ngày 10/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cá cược thể thao trực tuyến, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Đấu tranh, triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trước đó, ngày 26/6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân phản ánh tạị một căn nhà thuộc tổ 1, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên có một số đối tượng nghi vấn sử dụng máy tính kết nối Internet để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh và Công an phường Phan Đình Phùng thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra tại tầng 3 của căn nhà, Tổ công tác phát hiện trong phòng có 4 bộ máy vi tính được kết nối Internet và 6 người đang có mặt, gồm: N.H.D, trú tại xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành; N.K.H, trú tại tổ dân phố 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng; V.T.A, trú tại tổ dân phố 4, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội; N.Q.T và N.Q.V cùng trú tại phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; T.N.N.A, trú tại tổ 1, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Qua làm việc ban đầu, 5 đối tượng đã thừa nhận có hành vi tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt cược bóng đá, bóng rổ trên website cá cược trực tuyến.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá cược với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận đấu.

Trong đó, có trường hợp đặt cược lên đến 30 triệu đồng cho một trận bóng đá; nhiều lượt cá cược bóng rổ với số tiền từ hơn 2 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng mỗi trận.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 04 bộ máy tính cùng các thiết bị liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh, đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả cá độ bóng đá, cá cược thể thao qua mạng Internet đều là hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các quy định trên (Ảnh được tạo bởi AI).

Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.