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Quy định mới về mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

| | Xã hội

Văn phòng Trung ương Đảng bổ sung mức tiền thưởng với Huy hiệu 35, 80, 85, 90 và 95 năm tuổi Đảng, cao nhất bằng 30 lần mức lương cơ sở.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Hướng dẫn 18 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về mức chi, kinh phí thực hiện trao tặng Huy hiệu Đảng .

Hướng dẫn mới này bổ sung quy định về mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 35 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng.

Cụ thể, mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng bằng 1,8 lần mức lương cơ sở; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng bằng 15 lần; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng bằng 20 lần; Huy hiệu 90 năm bằng 25 lần và Huy hiệu 95 năm tuổi Đảng bằng 30 lần.

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng các mốc khác vẫn thực hiện theo Hướng dẫn 56/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Hướng dẫn 18 nêu rõ, với các Huy hiệu từ 80 năm tuổi Đảng trở lên thì Văn phòng Trung ương Đảng chịu trách nhiệm làm giấy chứng nhận, khung giấy chứng nhận, Huy hiệu Đảng, chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng. Kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước Trung ương bảo đảm trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao cho Văn phòng Trung ương Đảng.

Trường hợp đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy được Ban Bí thư ủy quyền trao tặng Huy hiệu Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm lựa chọn hình thức phù hợp để chuyển giấy chứng nhận, Huy hiệu Đảng và tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng đến cấp uỷ được ủy quyền để tổ chức thực hiện.

Trước đó, ngày 19/5, Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định về tặng Huy hiệu Đảng.

Cụ thể, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Như vậy, so với hướng dẫn cũ, bổ sung 2 mốc mới xét tặng Huy hiệu Đảng là 35 năm tuổi Đảng và 95 năm tuổi Đảng.

Anh Văn/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
quy định mới

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