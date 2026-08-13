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XSMB 13/8 - Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 13/8/2026

| | Xã hội

XSMB 13/8/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 13/8 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026

Xổ số miền Bắc 13/8. KQXSMB hôm nay ngày 13/8/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15 bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN). Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/8/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 13/8 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/8/2026 sẽ được cập nhật sau 18h15

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/8/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Nam Định (XSND).

- Chủ Nhật: Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Để hoàn tất thủ tục nhận thưởng XSMB, người trúng cần mang theo tờ vé số còn nguyên vẹn cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ theo quy định của đơn vị trả thưởng.

Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp công ty xổ số kiến thiết kiểm tra tính hợp lệ của vé, xác minh người nhận giải và hoàn tất việc chi trả nhanh chóng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng theo đúng quy định.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Ngay sau khi mua vé xổ số miền Bắc, người chơi nên giữ vé ở nơi khô ráo, tránh làm gấp, rách, thấm nước hoặc để mờ các thông tin in trên vé. Đây là yếu tố quan trọng để tờ vé đủ điều kiện xác minh khi lĩnh thưởng.

Trong trường hợp vé bị tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng khiến không thể kiểm tra tính hợp lệ, đơn vị phát hành có quyền từ chối chi trả giải thưởng theo quy định. Vì vậy, việc bảo quản cẩn thận tờ vé cho đến khi kết thúc thời hạn lĩnh thưởng sẽ giúp bảo vệ tối đa quyền lợi của người chơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Hoàng Lan

VTC News

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