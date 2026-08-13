Nhiều người chèo đò chở khách ở Chùa Hương bị lừa 4,4 tỷ đồng xin cấp phép hoạt động

Ngày 13/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Xuân Nam (SN 1992, ở Thanh Hóa), Phan Thanh Hòa (SN 1987, ở Nghệ An), Quách Thị Thêu (SN 1977, ở Hà Nội) và Nguyễn Bá Hữu (SN 1970, ở Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước năm 2023, ông P.V.Đ (SN 1979, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) cùng các hộ kinh doanh tại địa phương được sử dụng đò chèo tay để chở khách trên suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương (từ mùng 6/1 - 25/3 Âm lịch hằng năm).

Tháng 4/2023, UBND xã Hương Sơn thông báo việc thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương. Đồng thời, giao Hợp tác xã này quản lý, khai thác hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đò trên suối Yến.

Sau khi Hợp tác xã thành lập, ông Đ. và một số hộ kinh doanh đề nghị gia nhập nhưng không được. Các hộ kinh doanh thống nhất thành lập thêm Hợp tác xã dịch vụ du lịch Suối Yến, giao ông P.M.T là người đại diện pháp luật, giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Đ. giữ chức Giám đốc Hợp tác xã.

Người dân trèo đò đưa khách trên suối Yến. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi ông Đ. và ông T. lập hồ sơ gửi UBND xã Hương Sơn và UBND huyện Mỹ Đức (cũ) đề nghị cấp phép hoạt động chở khách bằng đò chèo tay cho Hợp tác xã Suối Yến, lại không được chấp thuận. Việc này khiến nhóm ông Đ. phải tìm gặp bị can Mai Xuân Nam nhờ giúp đỡ.

Tại cuộc gặp, Nam giới thiệu quen biết một người tên Thịnh (chưa xác định được nhân thân) là cháu của lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện, với giá 1,2 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ đợi, Nam cùng các đồng phạm nhiều lần yêu cầu ông Đ. giao thêm tiền, nâng tổng số tiền ông Đ. chuyển cho các bị can hơn 4,4 tỷ đồng.

Sau khi cầm tiền, nhóm Nam không làm như cam kết. Bị tố giác Nam trả lại ông Đ. 350 triệu, còn chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.