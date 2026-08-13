Công an xác minh giao dịch 400.000.000 đồng trong tài khoản của Hoàng Thị Oanh SN 1971

Ngày 12/8, Công an xã Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận vừa hỗ trợ xác minh và hướng dẫn một người dân trên địa bàn chuyển trả lại 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Theo đó, sáng 10/8, chị Hoàng Thị Oanh, (sinh năm 1971, trú tại thôn Lạc Tân, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã đến Công an xã Gio Linh trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền lớn 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Chị Hoàng Thị Oanh chuyển trả lại 400 triệu đồng tiền chuyển nhầm sau khi Công an xã Gio Linh xác minh, tìm được chủ tài khoản chuyển nhầm tiền

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gio Linh đã khẩn trương xác mình và xác định chủ sở hữu là anh Trần Ngọc Tân (Sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) do sơ suất trong quá trình chuyển khoản anh đã chuyển nhầm vào tài khoản chị Oanh.

Sau khi làm rõ, Công an xã đã hướng dẫn chị Hoàng Thị Oanh thực hiện chuyển trả đầy đủ số tiền 400 triệu đồng cho anh Trần Ngọc Tân.

Hành động chủ động trình báo của chị Hoàng Thị Oanh là một việc làm đáng trân trọng, thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, sự phối hợp kịp thời giữa Công an xã và người dân đã giúp tài sản nhanh chóng được chuyển trả lại đúng chủ sở hữu.

Công an xã Gio Linh khuyến cáo khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, người dân không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Hãy liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời được hướng dẫn và xử lý theo quy định, tránh trở thành nạn nhân trong các vụ lừa đảo. Hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.