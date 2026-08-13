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Công an truy tìm bà Lê Thị Kim Phượng SN 1977

| | Xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, giải quyết vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và cần truy tìm bà Lê Thị Kim Phượng.

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, giải quyết vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và cần truy tìm bà Lê Thị Kim Phượng để phục vụ công tác điều tra.

Công an truy tìm bà Lê Thị Kim Phượng SN 1977 - Ảnh 1.

Chân dung bà Phượng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Quyết định truy tìm người số 2406/QĐ-VPCCSĐT-Đ4 ngày 10/6/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo truy tìm người có thông tin, đặc điểm như sau:

- Họ và tên: LÊ THỊ KIM PHƯỢNG;

- Giới tính: Nữ;

- Ngày sinh: 29/5/1977;

- Nơi sinh: xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk);

- Số thẻ căn cước công dân: 054177002592, cấp ngày 10/10/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

- Quốc tịch: Việt Nam;

- Dân tộc: Kinh;

- Tôn giáo: Không;

- Quê quán: xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk);

- Nơi thường trú: thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk);

- Nơi đăng ký tạm trú: 39B2 KDC Vĩnh Phú 1, khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay thuộc phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh);

- Họ và tên cha: Lê Văn Phước;

- Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Hồng Hoa;

- Đặc điểm nhận dạng: Có nốt ruồi cách mép phải 1,5 cm về phía dưới.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk chưa xác định được bà Lê Thị Kim Phượng hiện đang ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân, khi phát hiện người có thông tin, đặc điểm nêu trên, kịp thời thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, qua Điều tra viên Huỳnh Phước Xảo, số điện thoại: 0917.571.468.

Mọi thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và bảo mật theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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