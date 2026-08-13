An ninh siết chặt, cảnh khuyển được huy động tại điểm thi lại ở Tuyên Quang

Ngay từ sáng 13/8, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra kỳ thi lại THPT, cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi tổ chức họp, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác coi thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Bên ngoài điểm thi, lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt. Trước cổng trường, biển khu vực thi được đặt để phân định phạm vi, hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực tổ chức thi.

Toàn cảnh trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra điểm thi lại.

Đáng chú ý, bên ngoài điểm thi, một tổ công tác thuộc Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Tuyên Quang đưa cảnh khuyển đi tuần tra, kiểm tra xung quanh khu vực thi.

Theo Trung úy Ninh Văn Nam, cán bộ Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, tổ công tác được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trong khu vực diễn ra kỳ thi.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cảnh khuyển được cán bộ nghiệp vụ dẫn đi kiểm tra quanh khu vực bên ngoài điểm thi. Việc huy động chó nghiệp vụ nhằm tăng cường khả năng kiểm tra, phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi.

An ninh tại điểm thi được thắt chặt.

Cảnh khuyển được sử dụng trong đợt này thuộc giống Béc Đức. Khi làm nhiệm vụ, chú chó được cán bộ nghiệp vụ đeo rọ mõm, sử dụng dây dắt nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tuần tra, nhất là tại khu vực có nhiều người qua lại.

Trung úy Ninh Văn Nam cho biết: “Cảnh khuyển được huy động thực hiện nhiệm vụ lần này có tên Kane, khoảng 6 tuổi. Trước đó, Kane từng tham gia đảm bảo an ninh tại các mùa lễ hội Thành Tuyên và nhiều sự kiện đông người khác. Để thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi này, cán bộ phụ trách phải kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng yêu cầu”.

Cảnh khuyển được huy động để đảm bảo an ninh tại khu vực điểm thi.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ tham gia kỳ thi lại các môn tốt nghiệp THPT trong hai ngày 14 và 15/8. Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 14h ngày 13/8 để làm thủ tục dự thi.

Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn gồm: Ngữ văn 326 thí sinh, Toán 328, Vật lý 140, Hóa học 113, Sinh học 38, Lịch sử 113, Địa lý 37, Tin học 4 và Ngoại ngữ 207 thí sinh. Trong số thí sinh đăng ký môn Ngoại ngữ, có 198 thí sinh thi Tiếng Anh, 7 thí sinh thi Tiếng Trung Quốc, 1 thí sinh thi Tiếng Nhật và 1 thí sinh thi Tiếng Hàn.

Tại điểm thi có khoảng 70 người tham gia thực hiện nhiệm vụ, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát cùng lực lượng công an, y tế, bảo vệ và phục vụ.

Nhân sự được các đơn vị lựa chọn tham gia kỳ thi phải có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó. Đồng thời, những người được phân công làm nhiệm vụ phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế thi, trong đó không có người thân dự thi; có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi.