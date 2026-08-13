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Trốn truy nã quốc tế, nam thanh niên Kazakhstan bị bắt ở Đà Nẵng

| | Xã hội

Qua xác minh, cơ quan chức năng Đà Nẵng xác định Balken Magzhan Balkenuly là đối tượng đang bị cơ quan chức năng Kazakhstan phát lệnh truy nã quốc tế.

Ngày 13/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa chủ động phát hiện, xác minh một đối tượng bị Kazakhstan phát lệnh truy nã quốc tế.

Cụ thể, ngày 12/5, qua công tác rà soát tình hình người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra một trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, xác minh, lực lượng công an xác định người này là Balken Magzhan Balkenuly (SN 2003, quốc tịch Kazakhstan) - đối tượng bị cơ quan chức năng Kazakhstan phát lệnh truy nã quốc tế.

Balken Magzhan Balkenuly là đối tượng bị cơ quan chức năng Kazakhstan phát lệnh truy nã quốc tế. (Ảnh: C.A)

Ngày 11/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức dẫn giải Balken Magzhan Balkenuly từ Đà Nẵng đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, tổ công tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an thực hiện các thủ tục cần thiết, bàn giao đối tượng cho phía Kazakhstan theo quy định.

Hồi tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công an phường Sơn Trà bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Zheng Langni (SN 1989).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định Zheng Langni nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngày 24/6, đơn vị phối hợp Tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an phường Sơn Trà tiến hành xác minh tại chung cư O.V, phường Sơn Trà. Qua kiểm tra tại phòng 1515, lực lượng chức năng phát hiện một công dân đăng ký lưu trú với mục đích du lịch mang tên Zheng Langni.

Sau khi đối chiếu nhân thân, hộ chiếu và các tài liệu liên quan, Tổ công tác xác định đây chính là đối tượng đang bị truy nã quốc tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tang vật, tài liệu thu giữ gồm 1 hộ chiếu cùng các giấy tờ tùy thân phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Thanh Ba/VTC News

VTC News

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