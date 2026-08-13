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Khởi tố đối tượng đạo nhái game Ninja School Online, thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng

| | Xã hội

=Thuê người tạo game có kịch bản, giao diện, nhân vật tương tự “Ninja School Online”, Nguyễn Mạnh Cần phát hành miễn phí để thu hút người chơi, sau đó bán tài khoản, tiền ảo và thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng.

Ngày 13/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần (27 tuổi, trú thôn Hoàng Văn Thụ, xã Đầm Hà) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Nguyễn Mạnh Cần bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 1/2025, Cần nhận thấy trò chơi trực tuyến “Ninja School Online” do Công ty TNHH Gomobi phát hành đang thịnh hành nên thuê người viết phần mềm trò chơi có kịch bản, cách chơi, giao diện, nhân vật, vật phẩm và cốt truyện tương tự.

Trò chơi được Cần đặt tên “Trường Học Ninja School”, sau đó phát hành miễn phí trên Internet và điện thoại di động nhằm thu hút người tham gia.

Khi đã có lượng lớn người chơi, Cần tạo thêm các chương trình, sự kiện và vật phẩm trong game. Người có nhu cầu mua tài khoản, tiền ảo sẽ liên hệ trực tiếp với Cần để giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định, đến tháng 7/2026, Cần đã thu lợi bất chính 2,48 tỷ đồng. Toàn bộ hoạt động sao chép, truyền đạt, phát hành và kinh doanh trò chơi này trên không gian mạng không được cấp phép.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Cần theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Hoàng Dương

Tiền Phong

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