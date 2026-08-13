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Công an đề nghị 261 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách phạt nguội, chủ động liên hệ để giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, từ ngày 03/8/2026 đến ngày 09/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 261 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Trong đó, công an tỉnh ghi nhận nhiều nhất là 235 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ và ít nhất là 01 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định gồm: 89A-598.53.

Công an tỉnh cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, tất cả mọi người có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

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