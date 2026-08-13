Vụ giết người ở Campuchia rồi trốn về Việt Nam: Bắt Lê Thành Phúc SN 1982 và nhiều người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm” xảy ra tại Campuchia, Việt Nam.

Theo đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thế Du (tên thường gọi: Út, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú: xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có 01 tiền án tội mua bán trái phép chất ma tuý, đang là đối tượng bị truy tìm của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh) rủ các đối tượng: Lê Thành Phúc (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú: xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Lê Tấn Bửu (tên gọi khác: Cường, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú: xã Trung Hưng, TP Cần Thơ) cùng đi cướp tài sản tại 01 cửa hàng tạp hoá, thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, là nơi mà Du đã khảo sát trước đó.

Đến khoảng 20h ngày 07/7/2026, Bửu, Du, Phúc thấy cửa hàng tạp hoá của gia đình ông Sam Hak đã đóng cửa, không có khách nên xông vào khống chế, dùng bình xịt hơi cay, dây, băng keo trói tay, quấn bịt miệng, tấn công vợ chồng ông Sam Hak và con gái bất tỉnh để cướp tài sản. Hậu quả làm ông Sam Hak chết; vợ và con gái của ông Sam Hak bị thương nhẹ; tài sản bị cướp gồm: khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu VNĐ và 03 điện thoại di động.

Gây án xong, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát, đến khu vực cách nơi gây án khoảng 30km (thuộc địa bàn Campuchia) thì dừng lại để chia nhau tài sản vừa cướp được. Sau khi chia tài sản, các đối tượng thuê xe ô tô chở ra khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, các đối tượng thuê Đoàn Phương Tâm (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh; nơi ở hiện tại: huyện KamPongpo, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, có 02 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) sử dụng xe máy chở 03 đối tượng ra đường mòn giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam và lẩn trốn...

Sau khi về Việt Nam, ngày 09/7/2026, Bửu gặp bạn là Nguyễn Hải Âu (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú: xã Hoả Lựu, TP Cần Thơ, có 01 tiền án tội tổ chức đánh bạc) kể lại vụ cướp tài sản trên. Để giúp Bửu lẩn trốn, Âu đã nhờ người quen thuê nhà nghỉ cho Bửu tại khu vực phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ cho xác lập chuyên án. Với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, Ban Chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp, nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn, tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng của vụ án.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm”, đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan là Đoàn Phương Tâm về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; Nguyễn Hải Âu về tội “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Duy Khánh về tội “Không tố giác tội phạm” và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can.

Sau khi gây án, tài sản cướp được các đối tượng sử dụng để trả nợ, tiêu xài với các mục đích cá nhân, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành truy xét, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thu giữ để đảm bảo quyền lợi của bị hại.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, xử lý triệt để các hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.