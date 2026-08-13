Phát hiện hơn 1,1 tấn ngà voi giấu trong lô gỗ nhập khẩu từ Congo

Trước đó, ngày 6-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Hải quan và lực lượng liên quan kiểm tra lô hàng do Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và dịch thuật Thành Công đứng tên nhập khẩu. Lô hàng gồm 3 container gỗ từ Cộng hòa Congo, đang tập kết tại cảng Quy Nhơn chờ thông quan.

Lực lượng chức năng đang lật tẩy số ngà voi ngụy trang hàng gỗ nhập khẩu

Qua kiểm tra 165 hộp gỗ, lực lượng chức năng phát hiện 12 hộp trong 2 container được gia công tạo khoang rỗng để cất giấu xương động vật và vật phẩm nghi là ngà voi.

Số ngà voi "đội lốt" những hộp gỗ nhập khẩu

Các vật phẩm được đặt trong khoang rỗng, phủ sáp kín, gia cố bằng gỗ để ngụy trang như hộp gỗ thông thường. Lực lượng chức năng thu giữ 221 khúc ngà voi, tổng trọng lượng 1.193kg, cùng 79,3kg xương động vật. Container còn lại không phát hiện hàng cấm.

Bên trong những hộp gỗ chất đầy ngà voi kích thước lớn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã trưng cầu giám định số mẫu vật thu giữ. Qua giám định, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) kết luận mẫu vật là ngà voi thuộc họ Elephantidae.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Lực lượng chức năng đang kiểm kê số ngà voi thu giữ

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng liên quan để lấy lời khai, tiếp tục làm rõ nguồn gốc, đường đi của số ngà voi và vai trò của từng đối tượng.

Lấy mẫu để giám định số ngà voi thu giữ tại hiện trường

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đây là vụ vi phạm về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm có số lượng và giá trị lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị phát hiện.