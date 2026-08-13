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50 cán bộ, chiến sĩ công an xuyên đêm kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, lưu trú

| | Xã hội

Các tổ công tác tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke; đồng thời rà soát các trường hợp nghi vấn tại khu dân cư.

Công an TP Đà Nẵng ngày 12/8/2026 cho biết, tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn liên quan đến ma túy, khuya 11/8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra xuyên đêm tại nhiều địa bàn, cơ sở có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke; đồng thời rà soát, kiểm danh, kiểm diện các trường hợp nghi vấn tại khu dân cư.

Với phương châm “đi từng ngõ, rà từng địa bàn, kiểm tra từng cơ sở”, lực lượng Công an phường chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu liên quan đến ma túy, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp trên địa bàn.

Các cán bộ chiến sĩ ra quân - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phường An Khê phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy, gồm T.H.S. (SN 1995, trú Hương Khê, Hà Tĩnh) và T.P.M. (SN 2004, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng). Công an phường đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Test ma tuý nhiều người - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đây là một trong những hoạt động cụ thể được Công an phường An Khê triển khai liên tục trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước làm sạch địa bàn, phòng ngừa ma túy len lỏi vào khu dân cư, cơ sở kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Trong thời gian tới, Công an phường An Khê tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường kiểm tra đột xuất tại những địa bàn, cơ sở và trường hợp có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến ma túy.

Theo Trang Anh

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