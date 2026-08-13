Đường 1.200 tỷ đồng ở Hà Nội tối om, dân phải dùng đèn pin dò đường
Công Minh/VTC News |
13-08-2026 - 15:33 PM |
Xã hội
Tuyến đường Nguyễn Thế Rục - Hồng Tiến vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng thường xuyên chìm trong bóng tối về đêm, người dân phải dùng đèn pin khi đi bộ, đạp xe.
- 05-08-2026
- 16-07-2026
- 14-07-2026
Công Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/duong-1-200-ty-dong-o-ha-noi-toi-om-dan-phai-dung-den-pin-do-duong-ar1033950.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM