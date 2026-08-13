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Công an làm việc với chủ xe bị 96 lần phạt nguội, tổng tiền hơn 400 triệu đồng

| | Xã hội

Trong quá trình làm việc với anh B, lực lượng CSGT còn xác định thêm 03 hành vi vi phạm khác của lái xe này.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 13/8/2026 cho biết, ngày 12/8/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.xx, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Tài xế làm việc với công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với anh B, lực lượng CSGT còn xác định thêm 03 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474.600.000 đồng.

Theo Trang Anh

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