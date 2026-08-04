Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 67.790.000 đồng của một người dân

Trước đó, Công an xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị L.N.N.Q. (trú tại địa phương) về việc chuyển tiền nhầm tài khoản.

Theo trình bày, trong quá trình thao tác trên ứng dụng Mobile Banking, do sơ suất, chị Q. đã nhập sai số tài khoản, dẫn đến việc chuyển 67.790.000 đồng cho một người hoàn toàn xa lạ.

Mặc dù đã liên hệ phía ngân hàng yêu cầu tra soát và tìm cách liên lạc với chủ tài khoản thụ hưởng nhưng không nhận được phản hồi, chị Q. đã tìm đến cơ quan Công an nhờ hỗ trợ.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an xã Liên Hương tra cứu và làm rõ chủ tài khoản nhận số tiền trên có địa chỉ thường trú tại tỉnh Cà Mau, nhưng hiện đang làm việc cho một công ty đóng trên địa bàn phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ. Trước tình hình trên, Công an xã Liên Hương đã trao đổi, đề nghị Công an phường Ngã Bảy phối hợp hỗ trợ xác minh, liên hệ với người nhận tiền chuyển nhầm.

Tiếp nhận đề nghị, Công an phường Ngã Bảy nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, xác định nơi làm việc và trực tiếp liên hệ với người nhận tiền để làm rõ vụ việc.

Bằng sự tận tình tuyên truyền, vận động và giải thích cặn kẽ các quy định pháp luật của lực lượng Công an, người này đã vui vẻ hợp tác, tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền 67.790.000 đồng cho chị Q.

Công an phường Ngã Bảy vận động người dân phối hợp trao trả số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Vụ việc là minh chứng cho tinh thần chủ động phối hợp, trách nhiệm và tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an, không phân biệt địa bàn, địa phương. Từ một vụ việc xảy ra tại Lâm Đồng, thông qua công tác xác minh và sự phối hợp giữa Công an các địa phương, quyền và lợi ích chính đáng của người dân đã được bảo vệ trọn vẹn.

Ảnh được tạo bởi AI.

Trường hợp không may chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, cần chủ động phối hợp với ngân hàng và cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả tiền cho người chuyển nhầm, không tự ý sử dụng số tiền khi biết rõ đó không phải tài sản của mình.