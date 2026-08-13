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Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra hàng loạt tài xế

| | Xã hội

Hoạt động kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tập trung vào các nhóm đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng sáng 13/8/2026 cho biết, đêm 10/8, Công an xã Nam Phước đã huy động hơn 50 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát, test nhanh đối với các trường hợp là tài xế xe tải, người điều khiển xe thô sơ, các loại xe vận chuyển hàng hóa và người lao động bốc dỡ hàng hóa tại chợ nông sản Nam Phước.

Đây là kết quả của việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Công an tiến hành xét nghiệm 43 trường hợp - Ảnh: Công an Đà Năng

Qua triển khai, lực lượng Công an đã tiến hành xét nghiệm 43 trường hợp, kết quả 100% trường hợp âm tính với các chất ma túy, góp phần đánh giá thực trạng địa bàn, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tập trung vào các nhóm đối tượng, khu vực có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và giữ vững tình hình an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng kiểm tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua 01 tuần triển khai, Công an xã đã test 156 trường hợp, đã phát hiện 05 trường hợp dương tính với các chất ma tuý; Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 04 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ 01 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Công an xã Nam Phước đã lập hồ sơ chuyển 01 vụ, 02 đối tượng cho Công an phường Hội An Tây, đồng thời lập hồ sơ đưa 01 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện theo quy định.

Thời gian tới, Công an xã Nam Phước sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của đợt cao điểm 45 ngày; tăng cường rà soát, kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực, đối tượng có nguy cơ cao; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu làm sạch địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn, không có tệ nạn ma túy.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

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