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Bắt Đỗ Quốc Vương liên quan đến số tài sản hơn 20 triệu đồng

| | Xã hội

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Hiệp Phước (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét, bắt giữ Đỗ Quốc Vương (SN 1998) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 3h45 ngày 12/8, Công an xã Hiệp Phước tiếp nhận tin báo của chị L.T.H. (SN 1997), chủ quán cà phê Hiền Coffee trên đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bà Chồi, xã Hiệp Phước, về việc vừa bị một nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Đỗ Quốc Vương (Ảnh: Công an xã Hiệp Phước)

Theo trình báo ban đầu, hơn 2h sáng, một nam thanh niên điều khiển xe máy đến quán uống cà phê. Trong thời gian ngồi tại đây, người này còn nhờ nữ chủ quán cắm sạc điện thoại. Đến 3h10, nhận thấy quán vắng khách, đối tượng bất ngờ rút một con dao kề vào cổ chị H. để khống chế. Sau đó, đối tượng cướp một dây chuyền, một lắc vàng cùng 4 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tổng trị giá tài sản bị cướp được xác định ban đầu hơn 20 triệu đồng.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại. Đồng thời tổ chức rà soát hệ thống camera quanh khu vực và báo cáo Trung tâm chỉ huy, phối hợp Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy xét nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp là Đỗ Quốc Vương. Đến 12h50 cùng ngày, tức khoảng 9 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, Công an đã bắt giữ Vương tại ấp Thuận Tây 1, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.

Qua làm việc, Vương thừa nhận hành vi phạm tội. Công an cũng thu giữ phương tiện cùng tang vật trang sức bị cướp liên quan vụ án. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

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