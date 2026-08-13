Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an mật phục lúc 5 giờ 55 phút: Bắt giữ Trần Tuấn SN 1972 và một người khác

| | Xã hội

Vào thời điểm trên, lực lượng công an phát hiện đối tượng Trần Tuấn đang mua thảo mộc khô nghi là ma túy của Cao Đại Dương.

Ngày 13/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác trinh sát, Công an phường Sơn Trà phát hiện Lê Văn Hóa (SN 1970, trú phường An Hải) tàng trữ 01 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy.

Làm việc với lực lượng Công an, Hóa khai nhận mua số thảo mộc trên tại khu vực bờ Đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, phường Sơn Trà.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Từ thông tin trên, lực lượng trinh sát tiếp tục triển khai mật phục. Khoảng 15h55 cùng ngày, tại khu vực bờ Đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, lực lượng Công an phát hiện Trần Tuấn (SN 1972, trú đường Hoàng Diệu, Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang mua thảo mộc khô nghi là ma túy của Cao Đại Dương (SN 1981, trú đường Nguyễn Thị Định, An Hải, TP Đà Nẵng).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang Tuấn và Dương, thu giữ: 01 gói thảo mộc khô nghi là chất ma túy Dương đang giao cho Tuấn; 15 gói tương tự trên người Cao Đại Dương; Khám xét nơi ở của Dương, phát hiện thêm 126 gói, tổng khối lượng ước tính khoảng 400 gam.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành (Ảnh được tạo bởi AI).

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
Công an mật phục

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau, cần lập tức trình báo công an

Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau, cần lập tức trình báo công an Nổi bật

Công an đề nghị 508 chủ phương tiện trong danh sách sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 508 chủ phương tiện trong danh sách sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Hiện trường vụ cháy quán heo quay nổi tiếng ở Hà Nội: Đám cháy bốc ngùn ngụt, nhân viên nhảy xuống tầng 2 để thoát thân

Hiện trường vụ cháy quán heo quay nổi tiếng ở Hà Nội: Đám cháy bốc ngùn ngụt, nhân viên nhảy xuống tầng 2 để thoát thân

21:51 , 13/08/2026
Vụ xe Matiz 'cỏ' dính phạt nguội gần 500 triệu: Bỏ xe cũng không thể thoát phạt

Vụ xe Matiz 'cỏ' dính phạt nguội gần 500 triệu: Bỏ xe cũng không thể thoát phạt

21:27 , 13/08/2026
Quy định mới về mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Quy định mới về mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

21:02 , 13/08/2026
Truy nã Phan Thị Trang 36 tuổi

Truy nã Phan Thị Trang 36 tuổi

20:51 , 13/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên