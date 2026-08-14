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Công an kiểm tra một mỏ than: Bắt khẩn cấp 2 công nhân

| | Xã hội

Hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy đá vào ngày 6/8 tại mỏ than An Điềm.

Ngày 13/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 11/8, Công an xã đã tiến hành triển khai lực lượng rà soát, test ma túy đối với công nhân làm việc tại mỏ than An Điềm thuộc xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng đối với 12 đối tượng, trong đó 10 đối tượng cho kết quả âm tính, 02 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy trong cơ thể gồm: Nguyễn Quang T (1988, trú tại: thôn Thành Phong, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Khắc T (1993, trú tại: thôn Thành Phong, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng có lai lịch trên khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy đá vào ngày 6/8 tại mỏ than An Điềm. Nguyễn Khắc T. là người chuẩn bị ma túy đá, Nguyễn Quang T. là người chuẩn bị dụng cụ, mục đích để cả 02 cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lực lượng chức năng đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng Nguyễn Quang T. và Nguyễn Khắc T. theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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