Từ chiều nay, miền Bắc chuyển mưa dông

Hôm nay (14/8), nắng nóng thu hẹp về phạm vi ở miền Bắc và cũng giảm nhẹ cường độ so với những ngày qua.

Cụ thể, nắng nóng chỉ còn xuất hiện ở đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ.

Điện Biên, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cao Bằng và Thái Nguyên hôm nay trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất chỉ ở khoảng 31-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Dự báo vào chiều và đêm nay, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội hôm nay tiếp tục nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Miền Bắc có mưa dông rải rác trong chiều và đêm nay (14/8).

Dự báo trong hai ngày 14-15/8, miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.