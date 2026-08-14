Từ tháng 7/2026, một số người lao động được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng: Ai thuộc diện hưởng?

Từ tháng 7/2026, một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của địa phương này phải di chuyển nơi làm việc sau sắp xếp được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng trong 1 năm.

Câu 1: Chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú theo Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND được áp dụng tại địa phương nào?

A. Tỉnh Phú Thọ (✔)

B. Tỉnh Vĩnh Phúc

C. Tỉnh Thái Nguyên

D. Tỉnh Tuyên Quang

Giải thích: HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Chính sách này áp dụng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ phải di chuyển địa điểm làm việc do việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Đáp án đúng là: A. Tỉnh Phú Thọ

Câu 2: Thời gian triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí theo quy định này kéo dài trong bao lâu?

A. Trong thời gian 6 tháng

B. Trong thời gian 12 tháng (✔)

C. Trong thời gian 18 tháng

D. Trong thời gian 24 tháng

Giải thích: Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND, chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú được thực hiện trong thời hạn 12 tháng liên tục. Chương trình hỗ trợ chính thức bắt đầu áp dụng từ tháng 7 năm 2026 và sẽ kéo dài cho đến hết tháng 6 năm 2027 nhằm bảo đảm ổn định đời sống, hỗ trợ người lao động trong quá trình thích nghi với điều kiện làm việc mới sau sắp xếp.

Đáp án đúng là: B. Trong thời gian 12 tháng

HĐND tỉnh Phú Thọ đã có Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Câu 3: Mức hỗ trợ kinh phí đi lại cho đối tượng phải di chuyển giữa địa bàn Vĩnh Phúc và Phú Thọ (trước sắp xếp) là bao nhiêu?

A. 500.000 đồng/tháng

B. 1.200.000 đồng/tháng

C. 800.000 đồng/tháng (✔)

D. 1.600.000 đồng/tháng

Giải thích: Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đi lại là 800.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của tỉnh Phú Thọ phải di chuyển địa điểm làm việc từ tỉnh Vĩnh Phúc trước sắp xếp đến tỉnh Phú Thọ trước sắp xếp và ngược lại. Khoản kinh phí này góp phần bù đắp chi phí di chuyển hằng ngày cho người lao động trong thời gian điều chuyển.

Đáp án đúng là: C. 800.000 đồng/tháng

Câu 4: Mức hỗ trợ kinh phí lưu trú hằng tháng cho các đối tượng đủ điều kiện theo Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND là bao nhiêu?

A. 800.000 đồng/tháng

B. 1.200.000 đồng/tháng

C. 1.600.000 đồng/tháng

D. 2.400.000 đồng/tháng (✔)

Giải thích: Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND, các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo quy định sẽ được nhận mức hỗ trợ lưu trú là 2.400.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ lưu trú này sẽ không được áp dụng đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được hưởng chính sách nhà ở công vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước nhằm tránh việc trùng lặp chính sách.

Đáp án đúng là: D. 2.400.000 đồng/tháng

Câu 5: Trường hợp nào dưới đây không thuộc diện được áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại?

A. Đã sử dụng phương tiện đưa đón tập trung (✔)

B. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân tại nơi làm việc mới

C. Di chuyển từ Phú Thọ sang Vĩnh Phúc trước sắp xếp

D. Thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

Giải thích: Theo điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND, chính sách hỗ trợ đi lại không áp dụng đối với các đối tượng đã sử dụng phương tiện đưa đón tập trung do cơ quan, đơn vị tổ chức. Quy định này bảo đảm nguyên tắc công bằng, tối ưu hóa ngân sách nhà nước và tránh chi trả trùng lặp các khoản kinh phí hỗ trợ di chuyển cho người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáp án đúng là: A. Đã sử dụng phương tiện đưa đón tập trung