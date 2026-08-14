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Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng liên quan đến thẻ BHYT

| | Xã hội

Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra hạn thẻ BHYT để tránh bị gián đoạn quyền lợi.

Việc chủ động kiểm tra hạn thẻ BHYT là rất cần thiết, giúp người dân tránh gián đoạn quyền lợi, đồng thời bảo đảm mốc tham gia 5 năm liên tục để được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng liên quan đến thẻ BHYT - Ảnh 1.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nhiều quyền lợi BHYT được mở rộng từ ngày 1/7/2026

Từ ngày 01/7/2026, nhiều quy định mới liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực thi hành.

Các quy định mới tập trung mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh, điều chỉnh mức hưởng, mức đóng và mức thanh toán BHYT theo mức lương cơ sở mới, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT, cụ thể như sau:

Điều chỉnh nhiều quyền lợi BHYT theo mức lương cơ sở mới

Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng/tháng. Theo đó, nhiều quyền lợi BHYT cũng được điều chỉnh tương ứng.

Người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT khi chi phí của một lần khám chữa bệnh BHYT thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Theo mức lương cơ sở mới, mức chi phí này tương đương 379.500 đồng.

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Viên chức BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn người dân về quyền lợi tham gia BHYT (Ảnh: BHXH Việt Nam).

Đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, khi số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm của những lần khám chữa bệnh đúng quy định lớn hơn 6 lần mức lương cơ sở thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Theo mức lương cơ sở mới, tương đương 15.180.000 đồng.

Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với người mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh và gia đình.

Điều chỉnh mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Từ ngày 01/7/2026, mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT tại cơ quan BHXH trong một số trường hợp cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.

Đối với trường hợp người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản thuộc diện quy định:

Khám chữa bệnh ngoại trú: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 379.500 đồng;

Khám chữa bệnh nội trú: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 1.265.000 đồng.

Đối với trường hợp người tham gia BHYT điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trước đây được xác định là tuyến tỉnh hoặc cơ sở đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, mức thanh toán tối đa là 2.530.000 đồng.

Đối với trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, mức thanh toán tối đa là: 2,5 x 2.530.000 đồng = 6.325.000 đồng.

Ngoài ra, trường hợp người tham gia BHYT chưa xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh theo quy định, chưa xuất trình được thông tin thẻ BHYT hoặc xuất trình thông tin thẻ BHYT muộn trước khi kết thúc đợt khám chữa bệnh hoặc ra viện, quỹ BHYT vẫn thực hiện thanh toán đối với phần chi phí phát sinh trong thời gian người bệnh chưa xuất trình thông tin thẻ BHYT theo mức quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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