Công an phát thông báo quan trọng, người dùng Zalo, Facebook,… lưu ý

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, cùng với sự phát triển của mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram,...) và các nền tảng trực tuyến, tội phạm mua bán người đang thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, lừa gạt nạn nhân bằng nhiều chiêu trò tinh vi.

Các đối tượng thường giả danh nhà tuyển dụng, môi giới việc làm, người quen hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội được đầu tư kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin.

Sau quá trình trò chuyện, chúng lợi dụng tâm lý muốn tìm việc làm, tăng thu nhập hoặc thay đổi cuộc sống của nạn nhân để dụ dỗ tham gia các chuyến đi, nhận việc ở địa phương khác hoặc ra nước ngoài.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời tuyển dụng, kết bạn hoặc cơ hội “việc nhẹ, lương cao” trên không gian mạng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Theo cơ quan công an, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất phát từ một tin nhắn làm quen, một lời mời kết bạn, một bài đăng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn hoặc một đường link giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, sau khi đồng ý gặp mặt hoặc di chuyển đến địa điểm được hẹn, nạn nhân có thể bị giữ giấy tờ tùy thân, khống chế, ép buộc lao động hoặc rơi vào các đường dây mua bán người.

Để phòng ngừa, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, các cơ hội việc làm không rõ nguồn gốc hoặc những tài khoản lạ chủ động kết nối trên mạng xã hội. Trước khi nhận lời phỏng vấn hoặc đi làm, người lao động cần xác minh kỹ thông tin doanh nghiệp, địa chỉ làm việc, người liên hệ và các điều kiện tuyển dụng.

Bên cạnh đó, người dân không nên cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người quen qua mạng khi chưa kiểm chứng. Việc tự ý gặp gỡ hoặc đi theo những người chỉ mới quen biết trên không gian mạng, đặc biệt đến các địa điểm xa lạ, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Công an tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi mua bán người, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo cơ quan chức năng, không gian mạng mang lại nhiều cơ hội kết nối và tìm kiếm việc làm, nhưng cũng là môi trường để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Việc chủ động trang bị kiến thức, kiểm chứng thông tin và nâng cao cảnh giác là những yếu tố quan trọng giúp mỗi người tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi.