Bắt "nghịch tử" Dương Đình Khương 40 tuổi

Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 14/8/2026 cho biết ngày 11/08/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Đình Khương (sinh năm 1986, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh).

Trước đó, khoảng 18h, ngày 7/8, Dương Đình Khương đi sang nhà cha đẻ là ông Dương Đ. T., sinh năm 1960, ở cạnh nhà. Do ông T. không bật điện theo ý Khương, hai bên xảy ra to tiếng. Khi bà Hoàng T. H., sinh năm 1958 là mẹ đẻ Khương đi làm về, Khương tiếp tục gắt gỏng và bất ngờ dùng điếu cày ném trúng tay bà H..

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng lấy dao nhọn dọa chém và xông vào túm tóc, đe dọa bà H. Khi ông T. can ngăn, Khương lấy cuốc và dùng chiếc nạo kim loại dùng để làm cỏ lúa (dài 1,6m) đánh liên tiếp vào vùng đầu và tay trái của ông T. Vụ việc chỉ dừng lại khi ông T. chạy ra cổng hô khoán người dân trợ giúp. Hậu quả: Bà H. bị gãy 1/3 xương trụ tay trái, ông T. bị rách da đầu và cẳng tay.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Khương lên tới 223.0 mg/dl (mức đặc biệt cao, gây mất kiểm soát hành vi). Đáng chú ý, Khương từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và hành vi bạo lực gia đình với chính với cha mẹ đẻ của mình nhưng chưa chấp hành nộp phạt mà tiếp tục tái phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/08/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Đình Khương để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hành vi xem thường pháp luật, xâm phạm sức khỏe của chính cha mẹ sẽ phải trả giá bằng những hình phạt nghiêm khắc.

Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ông, bà, cha, mẹ là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể tại Điểm d, Khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, người thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng say rượu, bia không phải là tình tiết giảm nhẹ mà vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ đối với hành vi do mình gây ra.

Vụ án trên là lời cảnh tỉnh sâu sắc về đạo đức xã hội và việc chấp hành pháp luật. Mỗi người dân hãy gìn giữ đạo hiếu gia đình và chủ động phòng ngừa bạo lực để xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.