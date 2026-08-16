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Công an kiểm tra một căn nhà, mời 7 người liên quan đến số tiền 5.574.000 đồng về trụ sở làm việc

| | Xã hội

Tại thời điểm kiếm tra, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 7 trường hợp đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh bài "Binh - Xập - Xám" thắng thua bằng tiền.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10/8, lực lượng Công an xã Phước Hậu tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ông T.A.T (sinh năm 1981, trú tại thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu).

Tại đây, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 7 trường hợp đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh bài "Binh - Xập - Xám" thắng thua bằng tiền. Cơ quan Công an đã lập biên bản và mời 7 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Công an kiểm tra một hộ gia đình, mời 7 người liên quan đến số tiền 5.574.000 đồng về trụ sở làm việc - Ảnh 1.

Hiện trường tụ điểm đánh bạc bị lực lượng Công an xã Phước Hậu bắt quả tang (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ các tang vật phục vụ cho việc đánh bạc, bao gồm: 5.574.000 đồng tiền mặt; 10 bộ bài Tây; 4 điện thoại di động và 2 xe mô tô các loại.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phước Hậu tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hành vi cờ bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tan vỡ của nhiều gia đình, phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, tín dụng đen. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phước Hậu khuyến cáo người dân:

Công an kiểm tra một hộ gia đình, mời 7 người liên quan đến số tiền 5.574.000 đồng về trụ sở làm việc - Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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