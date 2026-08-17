Các vi phạm khi lập hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng
Các hành vi gian lận hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định.
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng quy định, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định rõ các hành vi vi phạm trong lập hồ sơ, hưởng chế độ cùng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.
Dưới đây là những nội dung người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân cần lưu ý để tránh vi phạm.
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