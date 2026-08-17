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Người đàn ông sát hại vợ cũ rồi tự tử ở Phú Thọ: Danh tính nạn nhân

| | Xã hội

Vụ việc xảy ra ở một chung cư sinh viên tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Tối 16/8, mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ án mạng xảy ra tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong. Theo chia sẻ, một người phụ nữ đã bị chồng cũ sát hại. Sau khi xuống tay với vợ cũ, gã đàn ông đã tự tử.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra ở một chung cư sinh viên tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc điều tra vụ án mạng. (Ảnh: Phú Thọ 24h)

Vị này xác nhận, vào ngày 16/8, chị B.T.H.N. (cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ) đã bị chồng cũ ra tay sát hại tại một phòng ở chung cư sinh viên. Sau đó, người chồng cũng tự tử. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết thêm, sự việc của chị N. bước đầu xác định là do mâu thuẫn với chồng cũ, không liên quan đến công việc. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc điều tra. Hiện đơn vị đang chờ báo cáo của Công an tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đang phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho chị N.


Theo Lam Giang

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