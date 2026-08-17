Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sẵn sàng phương án phục vụ người dân đi lại dịp 2/9

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã xây dựng 5 kịch bản điều hành và ứng phó tại tất cả các bến xe đang quản lý.

Với kịch bản lượng khách chờ di chuyển tăng nhưng lượng xe theo biểu đồ không đáp ứng hết, bến xe và doanh nghiệp vận tải sẽ cùng phối hợp, bổ sung phương tiện. Trường hợp hành khách lưu lại bến xe kéo dài, bến xe sẽ ưu tiên các tuyến có lượng khách lớn.

Ngoài ra còn các kịch bản khác như ùn tắc bên ngoài bến xe, hay thời tiết gặp bất lợi, xảy ra sự cố công nghệ thông tin liên quan đến bán vé, thanh toán, liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và tình huống khẩn cấp khác, tất cả đều có các phương án tương ứng để đảm bảo an toàn, phục vụ đi lại của người dân được thuận tiện.

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng TP đã ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9. Dự kiến, các cảng hàng không gồm Tân Sơn Nhất và Côn Đảo của thành phố sẽ phục vụ khoảng gần 140.000 hành khách và hơn 800 chuyến bay/ngày, tăng khoảng 7% so cùng kỳ năm 2025.

Trong kế hoạch, bến phà Bình Khánh có thể đạt 38.000 lượt khách, với hơn 200 chuyến phà đôi mỗi ngày. Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu phục vụ khoảng 5.000 lượt hành khách/ngày. Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên cũng lên kế hoạch phục vụ bình quân hơn 80.000 lượt hành khách/ngày, tăng 5% so với cùng kỳ.