Diễn biến đợt mưa lớn ở Hà Nội trong vài ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm 17/8 và ngày 18/8, Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội sẽ mưa đỉnh điểm từ đêm 18 đến ngày 20/8.

Sau đó, từ đêm 18 đến ngày 20/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết Hà Nội được dự báo chuyển xấu hơn, khi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến được dự báo thời gian này từ 70 - 150mm, có nơi cao hơn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước đô thị, dẫn đến ngập úng tại các khu dân cư, đô thị và vùng trũng thấp; đồng thời, gây ùn tắc giao thông, giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ trơn trượt, tai nạn giao thông.

Mưa dông xuất hiện sau những ngày oi nóng cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm đổ cây cối, ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.