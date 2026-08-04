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Hà Nội mưa lớn từ chiều tối nay, có thể trên 100mm, nguy cơ ngập úng cục bộ

| | Xã hội

Dự báo từ chiều tối nay (4/8) đến sáng 6/8, Hà Nội có thể mưa từ 40-100mm, có nơi trên 100mm, kèm nguy cơ ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên từ chiều tối nay đến sáng 6/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo lượng mưa thời gian này ở Hà Nội phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 100mm. Trong đó các phường/xã Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Các xã/phường Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Vân Đình, Chương Mỹ mưa từ 40-70mm.

Hà Nội có thể đón mưa 50-100mm từ chiều tối nay đến sáng 6/8.

Cường độ mưa như trên có thể gây quá tải hệ thống thoát nước tại một số khu vực của Thủ đô, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.

Dự báo trong những ngày tới, Hà Nội tiếp tục đón mưa nhiều. Thông tin về mưa dông theo thời gian thực của Hà Nội và trên cả nước được Cục Khí tượng thủy văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.

Tại miền Bắc, đêm qua, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/8 đến 8h ngày 4/8 có nơi trên 100mm như tại trạm Lũng Hà (Lào Cai) 169.4mm, Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 172.8mm, Nậm Cuổi 4 (Lai Châu) 137.4mm, Nà Tấu 3 (Điện Biên) 112.8mm, Bắc Phong (Sơn La) 112.0mm.

Từ chiều nay đến đêm mai , khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

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