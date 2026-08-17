Công an phá chuyên án phức tạp lúc rạng sáng, bắt lái tàu hoả Nguyễn Đình Kiên SN 1983 và 20 người

Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án "Tham ô tài sản" quy mô lớn xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Đây được xác định là đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng công an tỉnh phát hiện, bóc gỡ, bắt giữ và khởi tố tổng cộng 21 người liên quan.

Theo tài liệu điều tra báo Tiền Phong đăng tải, kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Đình Kiên (43 tuổi, trú tại phường Thành Vinh) — nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Lợi dụng vị trí công tác và sự am hiểu quy trình vận hành, Kiên đã móc nối với nhiều thành phần phức tạp gồm các nhân viên lái tàu khác, lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và một kỹ thuật viên bệnh viện để thiết lập mạng lưới khép kín từ khâu hút trộm, vận chuyển đến tiêu thụ.

Để qua mặt lực lượng tuần tra, nhóm này chọn khung giờ hoạt động từ 0h đến 5h sáng hàng ngày khi các đoàn tàu dừng, đỗ tại ga Vinh. Kiên điều động đồng bọn điều khiển xe tải thùng kín loại 1,5 tấn (bên trong lắp đặt sẵn bồn chứa thể tích 1.000 lít) đỗ áp sát tường rào ga tàu.

Từ xe tải, các đối tượng nối hệ thống máy bơm với một đường ống nhựa được chôn ngầm bí mật dưới nền đường ray dẫn thẳng vào khu vực đỗ tàu. Bên trong sân ga, Kiên cùng đồng phạm câu kết với các tài xế trực tiếp lái tàu để mở van xả. Chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút cho mỗi lượt, nhóm này đã rút trót lọt từ 200 đến 600 lít dầu; trung bình mỗi đêm "rút ruột" từ 3 đến 5 đầu máy rồi chở về tập kết tại nhà riêng của Kiên trước khi mang đi bán vào ban ngày.

Sau quá trình trinh sát và mật phục, rạng sáng 30/7, Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ập vào bắt quả tang Nguyễn Đình Kiên cùng 7 đồng phạm khi đang thực hiện hành vi hút trộm dầu từ đầu máy tàu hỏa tại ga Vinh. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 3 ô tô tải, 2.400 lít dầu diesel cùng nhiều tang vật, sổ sách liên quan.

Mở rộng điều tra chuyên án, đến ngày 8/8, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 21 đối tượng trong đường dây.

Báo Vietnamnet cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, nhóm của Kiên đã rút trộm và tuồn ra thị trường tiêu thụ hàng trăm nghìn lít dầu diesel với mức giá rẻ hơn giá thị trường từ 2.800 đến 4.000 đồng/lít, thu lợi bất chính ước tính trên 4,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.