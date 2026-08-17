Tất cả người dân có SIM điện thoại chú ý thay đổi mới nhất từ 15/9

Dừng công nghệ 2G toàn quốc

Theo lộ trình của cơ quan quản lý, từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông sẽ chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Đây là thời điểm các trạm phát sóng GSM hoàn toàn ngừng hoạt động, khép lại hành trình công nghệ 2G sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng ngành viễn thông Việt Nam.

Lộ trình tắt sóng 2G. Ảnh: VNPT

Toàn bộ tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng trước đây sẽ được tái quy hoạch nhằm phục vụ phát triển mạng 4G, 5G và các thế hệ mạng tương lai. Việc dừng công nghệ cũ không chỉ giúp các nhà mạng tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên tần số quốc gia.

Thủ đoạn giả danh nhân viên viễn thông và cơ quan chức năng

Tuy nhiên, lợi dụng cột mốc chuyển đổi quan trọng này cùng tâm lý lo ngại bị gián đoạn liên lạc của người dân, các đối tượng xấu đang gia tăng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân. Nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, Công an phường Tân Hưng (TP Hải Phòng) cảnh báo:

Kẻ gian thường gọi điện hoặc gửi tin nhắn mạo danh nhân viên nhà mạng, cơ quan quản lý, thông báo thuê bao sắp bị cắt dịch vụ nếu không thực hiện “nâng cấp SIM 4G/5G”, “đổi SIM” hoặc “hỗ trợ chuyển đổi mạng”. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng sẽ dẫn dụ nạn nhân thực hiện các thao tác nguy hiểm:

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Đánh cắp thông tin và mã xác thực: Yêu cầu người dân cung cấp số Căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc đọc mã OTP, mật khẩu gửi về điện thoại nhằm chiếm đoạt tài khoản di động và tài khoản ngân hàng.

Cài đặt mã độc: Gửi đường link lạ hoặc mã QR yêu cầu tải ứng dụng “hỗ trợ chuyển đổi”, thực chất là phần mềm gián điệp chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa.

Yêu cầu nộp phí phi pháp: Đòi hỏi chuyển tiền với các lý do như “xác minh thuê bao”, “đặt cọc nâng cấp thiết bị”, “kích hoạt SIM mới” hay “phí hỗ trợ chuyển đổi”.

Khuyến cáo từ Công an phường Tân Hưng

Trước những phương thức tinh vi trên, Công an phường Tân Hưng đưa ra các phân tích và khuyến cáo quan trọng nhằm giúp người dân phòng ngừa rủi ro:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Tuyệt đối bảo mật mã OTP và thông tin tài khoản: Các nhà mạng và cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền để duy trì dịch vụ. Mã OTP là "chìa khóa" bảo vệ tài khoản ngân hàng số; việc cung cấp mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ đồng nghĩa với việc trực tiếp giao quyền kiểm soát tài sản cho kẻ lừa đảo.

Cảnh giác trước các liên kết lạ và tệp cài đặt ngoài: Không bấm vào link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt file APK/ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thức (Google Play, App Store). Các tệp này có thể âm thầm ghi lại thao tác bàn phím, đánh cắp mật khẩu và tự động thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Chủ động thực hiện qua các kênh chính thống: Người dân khi có nhu cầu chuyển đổi SIM hoặc nâng cấp thiết bị lên 4G/5G cần liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến các điểm giao dịch, cửa hàng ủy quyền chính thức của các nhà mạng để được hỗ trợ an toàn.

Người dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm tra và thực hiện chuyển đổi đúng quy định. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho Công an phường Tân Hưng hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.