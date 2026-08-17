Vụ Huấn Hoa Hồng: Chiêu trò né thuế, livestream

“Giang hồ mạng” và đế chế livestream

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng), về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn) - chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh; Hoàng Ngọc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Chara; Kiều Thị Hồng, vợ Hoàng Ngọc Cường và Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến nay, Huấn thông qua hoạt động cá nhân trên mạng xã hội, chủ yếu Facebook và TikTok, để tạo ảnh hưởng với cộng đồng mạng và bán hàng online. Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Huấn Hoa Hồng quảng cáo nước hoa và xuất hiện cùng vợ trong buổi khai trương cửa hàng nước hoa. Ảnh tư liệu.

Nước hoa, mỹ phẩm là những mặt hàng xuất hiện thường xuyên trong các buổi livestream của Huấn. Trên các phiên phát trực tiếp, Huấn cùng vợ trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tư vấn và chốt đơn. Giá nước hoa từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng. Charme Perfume là thương hiệu xuất hiện trong những phiên livestream.

Từ hình ảnh một “giang hồ mạng”, Huấn từng bước mở rộng sang nhiều hoạt động kinh doanh khác. Nếu chỉ theo dõi các livestream, khó hình dung phía sau còn có những doanh nghiệp mà Huấn hoặc vợ từng góp vốn, điều hành với ngành nghề đăng ký khá đa dạng.

Đáng chú ý là Công ty CP Tập đoàn HL Group, thành lập tháng 2/2022 tại Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh, trong đó có bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký các ngành nghề như buôn bán ô tô, kinh doanh bất động sản.

Trước đó, Huấn từng là người đại diện pháp luật, góp vốn tại Công ty CP Dịch vụ 168, thành lập năm 2018 tại TPHCM, đăng ký ngành nghề chính là vệ sinh chung nhà cửa. Vợ Huấn đứng tên Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo. Đến nay, những doanh nghiệp có liên quan đến Huấn và vợ đều được ghi nhận trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội từng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Huấn Hoa Hồng về hành vi xuất bản sách nhưng không có quyết định xuất bản của Nhà xuất bản, cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ảnh tư liệu.

Hoạt động kinh doanh của Huấn Hoa Hồng cũng từng mở rộng sang lĩnh vực xuất bản và cây cảnh. Năm 2020, Huấn giới thiệu và bán hai cuốn “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online”, được quảng bá là những nội dung chia sẻ về kiếm tiền, kinh doanh trên mạng. Bộ sách từng được rao bán với giá 799.000 đồng, sau đó Huấn bị xử phạt liên quan đến việc xuất bản, phát hành trái phép.

Với lĩnh vực cây cảnh, tháng 4/2024, Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP được thành lập. Đến tháng 5/2024, Huấn đăng tải hình ảnh khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hà Nội. Trên mạng xã hội, nhiều cây tùng được giới thiệu với giá hàng trăm triệu đồng, có cây được rao bán tới hàng tỷ đồng.

Chỉ xuất hóa đơn khi khách yêu cầu, doanh thu đi đâu, trốn thuế ra sao?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho rằng với những thông tin hiện có, Bùi Xuân Huấn không được đề cập là người đứng tên hộ kinh doanh hay doanh nghiệp. Vợ Huấn đứng tên hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh.

Theo ông Tuấn, điểm cần lưu ý nằm ở cách thức xuất hóa đơn. Hộ kinh doanh trong giai đoạn trước đây không sử dụng hóa đơn nên không phải xuất hóa đơn bán ra mà chỉ khai báo doanh thu với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, hành vi không xuất hóa đơn có thể được hiểu là của ông Hoàng Ngọc Cường - Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Chara, một đồng phạm nhưng chưa rõ vai trò trong mối quan hệ với Bùi Xuân Huấn.

Huấn Hoa Hồng và vợ xuất hiện ở nhiều sự kiện, livestream tại cửa hàng nước hoa của thương hiệu Charme. Đến nay, cửa hàng đã ngưng hoạt động. Ảnh tư liệu.

“Khi chỉ xuất hóa đơn cho khách hàng cần hóa đơn, một lượng lớn doanh thu sẽ không được xuất hóa đơn để kê khai, nộp thuế. Doanh nghiệp sẽ cân đối một lượng lớn chi phí đầu vào (bỏ ngoài sổ sách, không lấy hóa đơn chi phí đầu vào) để tạo ra dữ liệu cân đối và qua mặt sự giám sát của cơ quan thuế”, ông Tuấn phân tích.

Đối với trường hợp chỉ xuất hóa đơn cho khách hàng lấy hóa đơn, ông Tuấn cho rằng đây là tình huống có thể khiến một lượng lớn doanh thu không được ghi nhận. Trường hợp phổ biến là doanh nghiệp bán hàng cho người dân, hoặc những khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Tiền bán hàng có thể được nhận vào tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp thay vì tài khoản doanh nghiệp. Nếu khách hàng trả tiền mặt, chủ doanh nghiệp không hoàn trả khoản tiền này về doanh nghiệp để ghi nhận dòng tiền, doanh thu mà đưa thẳng cho cá nhân.