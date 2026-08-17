Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo hàng loạt quy định mới sẽ áp dụng từ ngày 1/9

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1868 ngày 10/8/2026 công bố 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được thay thế theo quy định mới tại Nghị định số 301/2026 của Chính phủ.

Theo đó, 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được thay thế gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi; và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2026.

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT và thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

Theo quy trình mới, người yêu cầu truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, lựa chọn dịch vụ công liên thông để nộp hồ sơ trực tuyến. Các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan được tự động điền vào tờ khai điện tử. Người đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID để thực hiện thủ tục không phải ký số biểu mẫu điện tử tương tác.

Sau khi hồ sơ đăng ký khai sinh được tiếp nhận, cơ quan đăng ký hộ tịch cấp xã thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau đó, bản điện tử Giấy khai sinh được chuyển qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện đồng thời việc đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Trường hợp người đại diện hợp pháp có đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ ngay trong hồ sơ trực tuyến, dữ liệu sau khi hoàn tất đăng ký thường trú sẽ tiếp tục được chuyển đến hệ thống của Bộ Công an để thực hiện cấp thẻ căn cước. Thời gian giải quyết cấp thẻ căn cước không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử.

Toàn bộ nhóm thủ tục được thực hiện trực tuyến, với 1 bộ hồ sơ. Thành phần hồ sơ gồm tờ khai điện tử theo Mẫu số 01 kèm Nghị định số 301/2026 và dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc bản điện tử Giấy chứng sinh do người yêu cầu đính kèm.

Đáng chú ý, kết quả cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được gửi cho người yêu cầu và cập nhật vào kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. Thẻ BHYT được trả theo phương thức người yêu cầu lựa chọn trong tờ khai.

Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

Đối với nhóm thủ tục liên thông thứ hai, người yêu cầu cũng thực hiện hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Tùy nhu cầu, có thể lựa chọn liên thông 2 thủ tục gồm đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú; 3 thủ tục gồm thêm giải quyết mai táng phí; hoặc 4 thủ tục gồm cả giải quyết tử tuất. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh nội dung tờ khai và thành phần hồ sơ theo nội dung liên thông được lựa chọn.

Sau khi đăng ký khai tử, bản điện tử Trích lục khai tử được tự động chuyển qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ dữ liệu đến Hệ thống thông tin quản lý cư trú thực hiện xóa đăng ký thường trú. Cơ quan đăng ký cư trú thực hiện xóa đăng ký thường trú trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin.

Đối với việc giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH, hồ sơ điện tử được Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển đến Hệ thống thông tin của ngành BHXH. Cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất trong thời hạn không quá 8 ngày làm việc; trường hợp giải quyết thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử.

Theo phụ lục công bố thủ tục hành chính, đối với nhóm thủ tục do cơ quan BHXH giải quyết, tổng thời hạn thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất không quá 9 ngày làm việc. Đối với nhóm người có công, thời hạn giải quyết không quá 18 ngày làm việc; đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, thời hạn giải quyết không quá 6 ngày làm việc, riêng trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là không quá 11 ngày làm việc.

Hồ sơ được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm Nghị định số 301/2026. Đối với các trường hợp giải quyết chế độ BHXH, dữ liệu Giấy báo tử có thể được liên thông điện tử từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; trường hợp không có Giấy báo tử, người yêu cầu có thể đính kèm bản chụp hoặc bản điện tử giấy tờ thay Giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Trường hợp giải quyết trợ cấp tuất một lần, việc xác nhận của các thân nhân về cử người đại diện nhận trợ cấp có thể được thực hiện qua ứng dụng VNeID, với thời hạn xác nhận không quá 05 ngày làm việc.

Kết quả giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do cơ quan BHXH thực hiện được gửi cho người yêu cầu và cập nhật vào kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. Bản giấy quyết định hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất được trả theo phương thức người yêu cầu lựa chọn trong tờ khai.

Bộ Tư pháp yêu cầu triển khai đồng bộ từ ngày 1/9/2026

Để Nghị định số 301/2026 của Chính phủ được triển khai thống nhất, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định mới, nhất là đối với đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết 2 nhóm thủ tục liên thông và các đơn vị quản lý, vận hành phần mềm, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan.

Các cơ quan, địa phương được yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, quy trình nội bộ, quy trình điện tử và quy chế phối hợp; chủ động nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu; đồng thời phối hợp kiểm thử quy trình liên thông điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông suốt, liên tục, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân.

Bộ Tư pháp cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới, công khai quy trình, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và phương thức thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các phương tiện thông tin phù hợp; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử.

Việc thay thế 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử từ ngày 1/9 được kỳ vọng tiếp tục nâng cao hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giảm khâu trung gian trong quá trình xử lý hồ sơ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến khai sinh, cư trú, cấp thẻ BHYT, cấp thẻ căn cước cũng như khai tử, giải quyết các chế độ mai táng phí và tử tuất.

Nội dung này được Bộ Tư pháp xác định nhằm bảo đảm quy trình giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, thuận tiện và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.