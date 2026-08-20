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Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

| | Xã hội

Số định danh cá nhân/số CCCD của người dân sẽ thay thế hoàn toàn cho một loại mã số quan trọng từ ngày 1/9 tới đây.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 3115/KH-BHXH về việc chính thức dùng số định danh cá nhân (số Căn cước/CCCD 12 số) thay thế hoàn toàn cho mã số BHXH và các bộ mã quản lý cũ trên toàn bộ hệ thống nghiệp vụ từ ngày 01/9/2026.

Để quá trình chuyển đổi tự động diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn quyền lợi tra cứu hay thụ hưởng chính sách, người tham gia cần chủ động kiểm tra và cập nhật chính xác số Căn cước trên hệ thống trước thời hạn này.

Vì sao cần cập nhật số Căn cước trước thời điểm 1/9?

Theo lộ trình tại Kế hoạch 3115/KH-BHXH, từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 01/9/2026, ngành Bảo hiểm xã hội đang bước vào đợt cao điểm chuẩn hóa, đối soát dữ liệu của từng cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi hệ thống phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) kích hoạt lệnh chuyển đổi trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 1/9/2026, toàn bộ dữ liệu từ hệ thống nguồn TST sẽ được phân phối đồng bộ sang hàng loạt nền tảng nghiệp vụ khác:

Phần mềm Xét duyệt chính sách bảo hiểm;

Phần mềm Giao dịch điện tử và Kế toán tập trung;

Hệ thống Giám định bảo hiểm y tế;

Ứng dụng VssID và Cổng Dịch vụ công BHXH.

Thực tế hiện nay, không ít người tham gia BHXH vẫn đang lưu thông tin số CMND 9 số cũ, số CCCD sai lệch hoặc chưa cập nhật số Căn cước 12 số mới nhất. Nếu dữ liệu trên ứng dụng không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sẽ không thể tự động xác thực và đồng bộ mã số BHXH sang số định danh cá nhân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh BHYT hay bảo hiểm thất nghiệp sau này.

Các bước cập nhật số Căn cước trực tuyến nhanh chóng tại nhà

Người tham gia hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh thông tin cá nhân thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm:

Trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, nhấn vào mục Đăng nhập. Nhập thông tin tài khoản VssID và mã xác nhận để đăng nhập để tiến hành thay đổi từ CMND sang CCCD trên BHXH (VssID).

Bước 2: Bấm vào biểu tượng hình người, chọn mục Thông tin tài khoản, kéo xuống phía dưới tìm đến mục Thông tin số CCCD, nhập số CCCD cá nhân, hoàn tất việc cập nhật.

Trên máy tính

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công BHXH, đăng nhập bằng tài khoản VssID.

Bước 2: Xác nhận đăng nhập thành công và tiến hành thay đổi thông tin số CCCD.

Bước 3: Nhập số CCCD mới vào mục thông tin cá nhân, hoàn tất việc cập nhật.

Việc cập nhật số số CCCD vào tài khoản VssID BHXH không chỉ giúp đồng bộ thông tin, mà còn giúp quá trình tra cứu và hưởng các chế độ bảo hiểm diễn ra thuận tiện hơn.

Theo Thái Hà

Phụ nữ mới

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