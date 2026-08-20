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Danh tính hai tài xế "so kè" trên đường gây bức xúc: Cái kết sau 1 tuần

| | Xã hội

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Cần Thơ đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về vi phạm giao thông.

Theo đó vào ngày 3/8, Đội CSGT đường bộ số 02, Phòng CSGT Công an thành phố Cần Thơ đã xác minh chủ các phương tiện liên quan trong clip gây xôn xao mạng xã hội thời điểm đó và mời người điều khiển đến làm việc.

(Nguồn: OFFB)

Ngày 5/8/2026, anh T.H.T. (SN 1993), người điều khiển xe ô tô tải biển số 62C-207.xx, thừa nhận hành vi vượt xe trong những trường hợp không được phép vượt trên Quốc lộ 91B, đoạn cầu Thới Ninh, phường Thới An Đông. Đội CSGT đường bộ số 02 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt là 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 10/8/2026, anh H.T.K. (SN 1989), người điều khiển xe ô tô biển số 51D-229.xx, cũng thừa nhận hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép tại cùng tuyến đường, khu vực nêu trên. Đội CSGT đường bộ số 02 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh K. theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt là 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
tài xế "so kè"

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