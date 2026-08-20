Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông rất khó lường

| | Xã hội

Rạng sáng nay (20/8), áp thấp nhiệt đới đã áp sát đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Dự báo áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ trong đêm 21/8, sau đó di chuyển rất chậm, thời gian tác động trên vịnh Bắc Bộ kéo dài, diễn biến khó lường.

Vào 1h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẽ rất khó lường, chưa có sự thống nhất giữa các mô hình dự báo.

Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển rất chậm trên vịnh Bắc Bộ.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển rất chậm, vượt qua khu vực phía bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc), vào vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đến khoảng 1h ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 3-5km/h, có lúc gần như đứng yên. Vì vậy, áp thấp nhiệt đới được nhận định sẽ tác động kéo dài trên vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, với diễn biến khó lường của áp thấp nhiệt đới, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dòng người xuống phố mừng tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Dòng người xuống phố mừng tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan Nổi bật

Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi liên quan đến số điện thoại từ ngày 28/9

Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi liên quan đến số điện thoại từ ngày 28/9 Nổi bật

Khởi tố kẻ hiếp dâm cô gái quốc tịch Mỹ trong khách sạn ở Phú Thọ

Khởi tố kẻ hiếp dâm cô gái quốc tịch Mỹ trong khách sạn ở Phú Thọ

07:27 , 20/08/2026
Khám xét nơi làm tiền giả, bắt giữ Nguyễn Hồng Ngọc Thảo và toàn bộ đối tượng trong đường dây

Khám xét nơi làm tiền giả, bắt giữ Nguyễn Hồng Ngọc Thảo và toàn bộ đối tượng trong đường dây

07:12 , 20/08/2026
Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Văn Chùm SN 1991

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Văn Chùm SN 1991

06:47 , 20/08/2026
Hơn 1 năm nghỉ việc, hàng trăm công nhân vẫn 'mòn mỏi' chờ công ty 'trả nợ' BHXH

Hơn 1 năm nghỉ việc, hàng trăm công nhân vẫn 'mòn mỏi' chờ công ty 'trả nợ' BHXH

21:52 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên