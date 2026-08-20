Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông rất khó lường

Vào 1h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẽ rất khó lường, chưa có sự thống nhất giữa các mô hình dự báo.

Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển rất chậm trên vịnh Bắc Bộ.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển rất chậm, vượt qua khu vực phía bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc), vào vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đến khoảng 1h ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 3-5km/h, có lúc gần như đứng yên. Vì vậy, áp thấp nhiệt đới được nhận định sẽ tác động kéo dài trên vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, với diễn biến khó lường của áp thấp nhiệt đới, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.