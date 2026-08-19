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Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi liên quan đến số điện thoại từ ngày 28/9

| | Xã hội

Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026 có quy định về số điện thoại liên kết đến tài khoản VNeID.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 69/2024/NĐ-CP liên quan đến lĩnh vực định danh và xác thực điện tử. Văn bản này chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, trong đó bổ sung trường hợp hệ thống tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân nếu số điện thoại liên kết có sự thay đổi và không còn đứng tên chính chủ.

Bổ sung trường hợp tự động khóa tài khoản định danh điện tử

Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi liên quan đến số điện thoại từ ngày 28/9 - Ảnh 1.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP), hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia sẽ tự động kích hoạt lệnh khóa tài khoản đối với trường hợp số thuê bao viễn thông mà người dùng đăng ký tài khoản đã bị thay đổi và không thuộc quyền sở hữu chính chủ.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 69/2024/NĐ-CP, hệ thống chỉ tự động can thiệp khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử khi:

Căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc được khôi phục mở khóa;

Thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước của công dân hết hạn sử dụng.

Quy chế cũ hoàn toàn chưa tính đến trường hợp tài khoản vẫn hoạt động bình thường dù số điện thoại liên lạc ban đầu đã chuyển quyền sở hữu cho người khác hoặc không trùng khớp dữ liệu thuê bao chính chủ.

Yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao liên kết với VNeID

Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 320 cũng tiếp tục duy trì cơ chế tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử đồng bộ theo trạng thái hiệu lực của căn cước điện tử.

Việc siết chặt quản lý đối với số điện thoại đăng ký tài khoản nhằm ngăn chặn rủi ro bảo mật, phòng chống việc lợi dụng số thuê bao rác để chiếm đoạt tài khoản VNeID và thực hiện các hành vi gian lận trên không gian mạng.

Do đó, kể từ ngày 28/9/2026, người dân cần chủ động kiểm tra và bảo đảm số thuê bao di động dùng để định danh luôn là số chính chủ, trùng khớp với thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tránh việc tài khoản bị gián đoạn hoạt động.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

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